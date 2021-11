Hravý Dan Bárta s big bandem. Od Eurythmics po Jiřího Suchého

Pozoruhodný je už výběr materiálu, kde se objevuje třeba anglicky zpívaný Jiří Suchý (Pramínek vlasů neboli Big band twist) vedle Human indie-rockových The Killers, Fortune od skupiny Little Dragon, Baby Jane britského zpěváka Roda Stewarta a Sweet Dreams (Are Made of This) kdysi superslavných Eurythmics.

Deska vznikala spletitě jako důsledek jiného projektu. Radio Big Band Gustava Broma totiž slavil v roce 2020 osmdesátiny a jeho zakladatel Gustav Brom by se v roce 2021 dožil stovky. Chystal se velkolepý slavnostní koncert k výročím, ale přišel covid a nakonec se jej nepodařilo uskutečnit. Když už do toho zpěvák a orchestr vložili tolik úsilí, bylo by hloupé to vše nezhodnotit, a tak se začala točit deska.

„Chystal se koncert se mnou jako hostem, jenže covid, dvakrát se to překládalo, a nakonec to stejně nedopadlo. Dirigent Vlado Valovič mi posléze navrhl, abychom připravené skladby ve studiích ČRO nahráli, když už je máme zaranžované a nacvičené. A přišla další vlna covidu. Nebylo do čeho píchnout, žádný hraní, žádný vyhlídky a nic. Pitomý, osamělý, prázdný, takový dost zoufalý období. On to ten název desky vlastně i evokuje: karaoke je, myslím, v jistém smyslu dost osamělá činnost,“ zavzpomínal Bárta.

Deska I Killed This Song At Karaoke Last Night Foto: Warner Music

„Nahráli jsme ve studiu v Karlíně čtyři věci za den, kapela dula, já pěl… Bavilo mě to – big band, ten zvuk a tah – já hraju s velkou kapelou rád. Zjistil jsem, že tam je spousta mladejch šikovnejch kluků,“ dodal.

Písně pro big band upravil Miroslav Hloucal a na natáčení producentsky dohlížel Petr Hanzlík ve studiích Českého rozhlasu (zvuk Rostislav Supa) a ve studiu Sono (mix Milan Cimfe).