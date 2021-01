Hravá výstava připomíná Rychlé šípy

„Skautská nadace Jaroslava Foglara, která spravuje dědictví a odkaz spisovatele, si toto výročí nyní připomíná řadou aktivit. První je projekt na pomezí venkovní výstavy a rodinné hry nazvané Záhada hlavolamu 80 let. Malí i velcí se mohou až do 8. března vydat po stopách Rychlých šípů do křivolakých uliček pražského Starého Města, předobrazu Stínadel, a pátrat po předmětech spojených se stínadelskou trilogií,“ informoval za pořadatele Jiří Sedlák.