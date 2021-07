Hravá letní písnička a klip kapely Mr. Loco

„S Papa Pechem jsme točili asi před dvěma lety, a tak náš výběr padl bez velkého vybírání opět právě na něj. On jako málokdo umí vystihnout atmosféru písničky a přenést ji do vizuální podoby tak, že podtrhuje muzikantský záměr. Nehledě na to, že spolupráce s ním je nenáročná a v pohodové atmosféře,“ říká ke vzniku klipu zpěvák kapely Filip Flusser.