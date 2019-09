Hornické město, které se propadá, i únos syna slovenského prezidenta ve filmech z Ji.hlavy

„Ten film není jen o vraždě a únosu. To, že se věc jakoby nestala, navzdory skutečnosti, že kolem zůstalo několik mrtvých, ovlivňuje slovenskou společnost a lidské osudy dodnes,“ myslí si režisérka.

V Česku dlouhodobě žijící francouzský režisér a producent Artemio Benki představí v Ji.hlavě svůj režijní celovečerní debut Sólo. Sleduje v něm životní i umělecký osud talentovaného argentinského klavíristy Martína Perina, jehož slibnou kariéru ovlivnil dlouhodobý pobyt na psychiatrické klinice v Buenos Aires. „Je to příběh o lidské křehkosti, zranitelnosti, ale i odhodlání,“ tvrdí Benki o své celovečerní prvotině. „Svým filmem jsem chtěl přispět k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a k rozostření hranice mezi tím, co je dnes běžně vnímáno jako normální, a co už nikoli,“ dodává režisér, jehož snímek měl světovou premiéru na festivalu v Cannes.