Hlavní ceny Brit Awards převzali rapper Stormzy a zpěvačka Mabel

Cenu za album roku letos vyhrál londýnský rapper Dave a jeho sociálně-kritická deska Psychodrama. Sošku za nejlepší píseň převzal skotský zpěvák Lewis Capaldi za skladbu Někdo, koho jsi miloval (Someone You Loved).

Foto: Joel C Ryan, ČTK/AP

Jako obvykle udělilo sdružení ceny i zahraničním umělcům. Nejlepším nebritským zpěvákem se stal americký rapper Tyler, the Creator a shodně s očekáváními rovněž americká zpěvačka Billie Eilish, která uspěla i při lednovém předávání cen Grammy. Při slavnostním ceremoniálu zazpívala titulní píseň k nové bondovce s názvem Není čas zemřít (No Time to Die).