Hlavně foť, vole, moc nepřemejšlej

Odpor k penězům a majetku, které chápe jako překážky pro svoji lidskou i uměleckou svobodu, vydržel Josefu Koudelkovi až dosud. Ještě v roce 2017 si na cestě z Paříže do New Yorku zapsal: „Tady každý mluví o penězích, o tom, jak prodat, jak vydělat více. Já potřebuju peníze jen k tomu, abych žil, abych byl živý a mohl podporovat svoje děti. Necítím se dobře, když musím prodat. Necítím se dobře, když mám víc než druzí.“

V poslední době se vracívá do Prahy. Českému státu se rozhodl věnovat na dva tisíce svých fotografií – chtěl, aby to nejlepší jeho tvorby zůstalo ve vlasti.

Koncem července téhož roku si ale poznamenal: „DENÍKY – je jednoznačné, že to bylo dobré, žes deníky nezničil. S někým – projít deníky, vybrat z nich podstatné a pak je zavřít na 20 let do Památníku národního písemnictví. Nečekej – dej se do toho příští rok.“