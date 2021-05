Herečka ze Hry o trůny obvinila Marilyna Mansona ze znásilnění

Biancová zároveň tvrdí, že byla zavlečena Ciullou a Mansonem (vlastním jménem Brian Warner) z Londýna do Los Angeles pod falešnou záminkou, že bude natáčet videoklip, který nikdy nevyšel a film, který se nikdy nenatočil. Ciulla zastupoval Marilyna Mansona 25 let až do února, kdy přišla první obvinění.

Podle žaloby se Manson dopustil i podvodu, když ji vylákal do USA, aby natáčela klip I Want to Kill You Like They Do in the Movies a hororový film založený na díle Lewise Carrolla nazvaný Phantasmagoria, který se neralizoval. Navíc ji údajně nutil k neplacené práci, konkrétně k vaření, uklízení a nahrávání vokálů na desku Born Villain.