Herečka Tereza Ramba: Mám ráda příběhy velkých žen

Rozmýšlela jsem si to důkladně, protože jsem nevěděla, jestli zkoušení zvládnu s miminkem. To se ale nakonec díky péči produkce zvládlo.

Moc mě lákal příběh Medy a také možnost vyzkoušet si trochu jiné divadlo než to, které jde bez jakýchkoli pomocných prvků až na dřeň. V téhle inscenaci pomáhá step, pohyb, rekvizity, deset herců kolem. Je to něco úplně jiného než třeba Amerikánka.

To mi sice vadí, ale už to tak mám patnáct let. Většinou prožívám léto pracovní, točím a hraju, takže jsem zvyklá. Navíc to nebude jen na mně. Roli alternuju s Pavlou Beretovou.