Herečka Tereza Kostková: Jako veterinářka se cítím dobře

Dojíždíte na natáčení z Prahy, nebo jste se na plac přestěhovala jako během natáčení Vinařů?

Občas se tam musím zdržet déle, ale úplně stejné jako u Vinařů to není, tam jsem tehdy měla vybudované zázemí a s sebou malého, sedmiletého Toníka. Teď už je mu třináct, dávno mě nepotřebuje mít až tak moc blízko sebe, a navíc tentokrát musím na natáčení přespat jen občas. Od Prahy to naštěstí není daleko, takže si to sama odřídím. Autem jezdím ráda a cestou si aspoň přemýšlím o roli.

Když jsme se před pár dny domlouvaly na rozhovoru a vy jste se v telefonu zmínila, že zrovna balíte do auta obě děti a psa a vyjíždíte na natáčení, domnívala jsem se, že se tam všichni tak trochu stěhujete na prázdniny.

Ne, kdepak, děti tam se mnou byly jen jeden den. Vraceli jsme se pak všichni zpátky, protože jsem je musela sbalit na cestu na Slovensko a do jižních Čech. A sotva jsem je předala, zase jsem odjela zpátky na plac.

Tereza Kostková Foto: Petr Horník, Právo

Znamená to, že si s vámi zahrají v seriálu?

Mihnou se tam, ale že by hrály, to se říct nedá. Když bylo v jedné scéně potřeba, aby nastupovali lidé do autobusu, nastoupily si s nimi. Ale to byla jen taková legrace, aby měly za ten den, co tam se mnou strávily, nějaký zážitek. Nic jiného točit nebudou.

Veterinářku hrajete už v druhém seriálu televize Prima. To si tu první postavu diváci tak oblíbili?

V Temném kraji šlo v první řadě o kriminalistu Petra Kraje, tedy postavu, kterou hrál Lukáš Vaculík. Moje veterinářka Tereza představovala ženu, s níž se při pobytu na venkově sblížil přes svého pejska, její profese byla okrajová. Hvězdy nad hlavou budou ale jiný typ seriálu, více vztahový, a veterinářka Lucie je v něm hlavní postavou. Je hezky napsaná, hned v úvodu je zřejmé, že je to dobrá duše vesnice. Nestará se jen o zvířata, má hezký vztah i k lidem.

A pokud chcete vyprávět právě o takovéto ženě žijící na venkově, myslím, že zrovna tato práce se k ní velice hodí. Několik veterinářů znám, jsou to milí a laskaví lidé, přestože jsou velmi pevní a musí často zvládat náročné situace, někdy i rozhodovat o životě a smrti zvířat. Pravda také je, že zvířata miluji, což ze mě okolí asi nějak vycítí. A tak měl možná někdo dojem, že se ke mně práce veterinářky hodí.

Takže byste si sama sebe v této profesi uměla představit?

Uměla. Doma máme pejska a hada, to jsou tedy taková menší zvířata, ale já se nebojím ani neštítím žádných. Jediný, kdo by mi nemohl přijít do cesty, je pavouk, tomu bych asi pomáhat nechtěla. Mezi zvířaty je mi dobře, jsem s nimi šťastná. Ale povolání měnit nechci, vždyť na to ani nemám vzdělání.

Tereza Kostková Foto: Petr Horník, Právo

V nové roli budete mít častější scény se zvířaty než v Temném kraji. Jaké nejzajímavější natáčení s nimi vás čeká?

Točili jsme s koňmi, včera jsem strávila celý den v chlívku s kozami, brzy budeme točit, jak se telí kráva, to pro mě bude ohromný zážitek. Čekáme, až přijde její čas, a jakmile nás zavolají, jedeme. Vždy se poradců zeptám, jak ta zvířata v dané situaci reagují, co potřebují, a oni mě navedou.

Co vás napadlo jako první, když jste dostala do ruky scénář?

Že to bude pěkný, napínavý a pravdivý seriál. Některé situace mé postavy mě překvapovaly. Diváci budou sledovat cestu mojí Lucie, ve které se probudí doposud uspané ženství. Je víc matkou a veterinářkou než ženou, a ta se najednou začne hlásit o slovo.

Stalo se někdy i vám, že jste kvůli pracovním a mateřským povinnostem zapomínala na část své osobnosti a uvědomila si to až později?

To asi známe my všechny ženy s dětmi. I když mám jiné zkušenosti a můj život provázejí jiné okolnosti, mnoho těch situací je mi povědomých.

Co dalšího kromě vztahových problémů mohou diváci od seriálu čekat?

Určitě bude pozitivně naladěný, měla by z něj vyzařovat laskavost. Nevím, jak přesně to říct, protože v současnosti je téměř každé takovéto slovo velmi zprofanované. Nechybí v něm ani humor ani napětí, to se však nepojí s vraždami jako u Temného kraje, ale s emocemi a rozhodnutími lidí.

Vybavila se mi oblíbená knižní série Jamese Herriota o zvěrolékaři na anglickém venkově, kterou určitě zná spousta diváků. Mají se těšit spíš na komediální příběh ze života veterinářky, nebo více na romantiku?

Nejvíc se tento seriál blíží normálnímu životu. A je-li příběh ze života, vždy zahrnuje více rovin, těžko vyjádřit žánr jedním slovem. Určitě to nebude temný tragický příběh, ale ani série crazy situací. Všechno hrajeme s mírnou nadsázkou, s vyhlídkou, že všechno dobře skončí a že po těžkých a smutných zážitcích je potřeba jít dál. Humor je spíš jemnější a romantika úsměvná, lehká. Nechci se pouštět do příliš zavádějících srovnání, ale nejblíž bychom asi chtěli být k laskavosti a humoru komedie scenáristy Zdeňka Svěráka Vesničko má, středisková. Používám to přirovnání ovšem s velkou opatrností, každý autor je samozřejmě osobitý.

První klapku herci seriálu Hvězdy nad hlavou symbolicky oslavili. Foto: TV Prima

Jaká další práce vás letos čeká? Budete ještě něco natáčet?

Až do října točím jen tento seriál a jsem ráda, protože se chci soustředit jen na jednu věc.

Podzimní divadelní sezona bude letos o něco náročnější, pokud tedy začne a opět ji nezkomplikuje pandemie koronaviru. Překlopili jsme do ní totiž jarní program, který jsme nemohli kvůli zavřeným divadlům odehrát. Měla bych tedy hrát denně, včetně zájezdů. A od prvního září mi po prázdninové pauze začíná každodenní vysílání Blízkých setkání v Českém rozhlase.

To se tedy nezastavíte.

Je to daň za to, že divadla byla čtyři měsíce zavřená a měli jsme volno. Musíme to nějak zvládnout, ono se to zase srovná.

Budete v nadcházející sezoně zkoušet novou hru, nebo ten dvojnásobný podzim změní rytmus života v divadle na delší dobu?

Zkouším jednou do roka, víc bych nezvládla. Před koronavirem jsme v Komorním divadle Kalich nazkoušeli moc krásnou inscenaci Tik Tik o šesti pacientech, kteří čekají před ordinací na lékaře, jenom jsme ji nestihli odpremiérovat. Je to taková neporozená věc, udržujeme ji v inkubátoru a na konci srpna ji během čtyř zkoušek musíme přivést do reálného života. Premiéru bude mít prvního září.