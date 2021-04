Herec Matyáš Valenta: Odmala jsem měl blízko k filmu

Reklam jsem natočil něco málo přes dvacet a živě si z nich nepamatuju ani jednu, snad kromě té úplně první. Reklamy jsem točil přibližně od roku 2000, a když jsem o pět let později nastoupil do Ulice, s reklamami jsem přestával.

Odmala jsem měl blízký vztah k filmu. Spíš tedy protože jsem často s rodiči koukal na filmy než proto, že jsem sám natáčel. Naši mají doma obří kolekci, a když jsem vyrůstal, každý večer jsme viděli jeden film. Režie pro mě, jako pro dítě, byla to nejvíc, co mohl člověk u filmu dělat. Režisér o všem rozhoduje, říká hercům, jak hrát, kameramanům, jak natáčet, a podobně. Pak jsem lépe pochopil, jak tohle řemeslo funguje. Myslím, že bych se na režii nehodil.

Film mě dodnes fascinuje, ale když vidím dobrý film, moje přirozená reakce je snažit se o něm zjistit co nejvíc, rozebrat ho na prvočinitele, pochopit, znát jeho kontext. Mám k filmu respekt. Nemám potřebu vymýšlet, jak bych to udělal já.

Nejvíc rodiče. Oba jsou zdravotníci, takže věděli, jak epileptický záchvat vypadá a co se při něm doopravdy děje. Společně s režiséry jsme pak našli cestu, jak záchvat zobrazit věrně, ale nebýt při tom příliš naturalističtí, to by se do seriálu, jako je Ulice, nehodilo.