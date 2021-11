Herec Matouš Ruml: Chaplin byl pro mě největší odměna

Já v Ulici odpracoval skoro pět let, a tak to mívám. V prvním angažmá v Mladé Boleslavi jsem také byl pět let. Připadalo mi, že jsem v seriálu už stagnoval, člověk se za pět let nějak vyvine, má víc dětí, jiné zájmy a starosti, takže mi šlo o to, nezamrznout v jednom projektu. A chodily i zajímavější nabídky, které jsem kvůli Ulici odmítal. Zkraje to nebylo tak náročné, ale poslední dva roky ano a já si říkal, že bych takhle do práce chodit nechtěl. Vědomí toho, že to nikdy nekončí, se mi postupně jevilo frustrující a ubíjející. Cítím svůj odchod z nekonečného seriálu jako správný krok. Ukázalo se, že máme s Patricií Solaříkovou, která prožila v Ulici patnáct let, stejnou náladu. Odešli jsme souběžně.