Guns N' Roses budou v červnu v Praze

Americká skupina se v roce 2020 představí ve třinácti evropských metropolích. Doposud jejich Not In This Life Time World Tour navštívilo po celém světě 5, 5 milionu fanoušků. Začínají 20. května v portugalském Lisabonu a zastaví se také v Londýně, Vídni, Varšavě, Mnichově či Dublinu.

V devadesátých letech vstoupili do mainstreamu, když začali psát delší, komplexnější skladby plné dramatických zvratů a bujných orchestrálních aranží, ze kterých vystupovala Slashova monumentální kytarová sóla i popové refrény Axla Rose. Dodnes nepřekonananá alba Use Your Illusion I a Use Your Illusion II po vydání obsadila první dvě příčky žebříčku Billboard Top 200.