Guns N’ Roses budou hrát tři a půl hodiny

Vůbec prvně si na pódiu střihli coververzi písně australských AC/DC Walk All Over You. Jedním z důvodů bylo jistě i legendární spojení zpěváka Guns N’ Roses Williama Axla Rose s AC/DC, k němuž došlo v roce 2016, když nahradil Briana Johnsona. Ten měl od lékařů zakázáno zpívat, protože mu kvůli nemoci hrozila ztráta hlasu. AC/DC mohli díky Axlově pomoci dokončit turné.

Guns N’ Roses vznikli v roce 1985 a největší slávu zažili po vydání debutu Appetite For Destruction (1987) s hity Welcome To The Jungle, Sweet Child O’Mine a Paradise City. Na úspěch prvního alba navázali nahrávkou G N’R Lies (1988) a poté v roce 1991 studiovkami Use Your Illusion I a Use Your Illusion II, které vyšly v jeden den.