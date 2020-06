Guns, Aerosmith, Kravitz, Clapton. Z léta hvězd nezbylo nic

V lednu 2020 se zdálo, že máme před sebou mimořádně natřískanou letní sezónu, světové megahvězdy se tu měly střídat skoro každý týden. Postupně se kvůli koronaviru všechno odložilo nebo zrušilo. Posledním hřebíčkem do rakve letní sezóny bylo zrušení koncertu System of a Down.