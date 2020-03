Green Day, Santana, Madonna i Pearl Jam ruší koncerty

Američtí Green Day zatím odložili turné po Asii. Měli jet do Thajska, Singapuru, Hongkongu, Jižní Koreje či Japonska. Vyzvali fanoušky, aby si počkali a nechali si lístky, protože nové termíny brzy ohlásí. Green Day mají hrát také v Čechách na festivalu Rock for People koncem června. Vystoupení nebylo zrušeno.

Legenda stylu grunge Pearl Jam odložila celé jarní turné k nové desce Gigaton. Fanouškům skupina vzkázala: „Jako obyvatele Seattlu nás to tvrdě zasáhlo, viděli jsme na vlastní oči, jak rychle mohou tyto hrozné situace eskalovat. Školy našich dětí úřady zavřely stejně jako univerzity a firmy. Bylo to brutální a ještě se to zhorší, než se to zase zlepší.“