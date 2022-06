Green Day a Sum 41 na Rock for People zdroje nezapírali

To britsko-filipínská zpěvačka a kytaristka Beatrice Laus, honosící se bojovým jménem Beabadoobee, prezentovala melancholické písničkářství velmi syrově. V její hudbě bylo možné zaslechnout vlivy The Cranberries či Alanis Morissetteové, ale i raných The Cure.

Pardubická Vypsaná fixa držela domácí prapor hodně vysoko. Hrála skladby na přání fanoušků a byla to dobrá taktika. V nasazení se jí bezpochyby vyrovnali Dirty Blondes s energickou Danou Yousifovou za mikrofonem a je třeba zmínit i The Prague Burlesque Show, která zavedla publikum do světa erotického dusna předválečných kabaretů a tančíren.

To, co ale oba soubory spojuje, je jejich úcta ke slavnějším kolegům, kteří je dovedli k tomu, čím se dnes živí a baví. Sum 41 složili hold Queen zrychlenou We Will Rock You, Green Day si na ně vzpomněli také, když jako intro použili píseň Queen Bohemian Rhapsody. Poděkovali i The Ramones intrem z písně Blitzkrieg Bop, zacitovali riff z Iron Mana od Black Sabbath a udělili pochvalu svým našminkovaným krajanům Kiss hitem Rock and Roll All Nite.