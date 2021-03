Grammy ovládly ženy

Letošnímu udílení amerických hudebních cen Grammy dominovaly ženy, které zvítězily ve všech hlavních sledovaných kategoriích. Grammy za nahrávku roku získala stejně jako loni zpěvačka Billie Eilish, letos za minimalistickou skladbu Everything I Wanted. Písní roku je I Can't Breathe volající po ukončení rasové diskriminace v interpretaci zpěvačky H.E.R. Beyoncé pokořila rekord v počtu získaných ocenění u žen a Taylor Swift se vítězstvím v kategorii album roku za desku Folklor stala první ženou, která toto ocenění získala již potřetí.