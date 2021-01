Grammy odkládají kvůli covidu, snad proběhnou v březnu

Už dříve pořadatelé tušili, že normální ceremoniál letos nebude možný. Navrhli proto omezený program, kterého by se běžní diváci nemohli zúčastnit a přišli by jen vystupující umělci a moderátoři. Nominovaní by zřejmě na pódiu také nebyli, vítězové by poděkovali jen přes internet.

O Album roku se uchází Jhené Aiko (Chilombo), deluxe edice eponymního debutu skupiny Black Pumas, dále Coldplay (Everyday Life), Jacob Collier (Djesse Vol. 3), Haim (Women in Music Pt. III) a Post Malone (Hollywood’s Bleeding). Písní roku se může stát Black Parade (Beyoncé), The Box (Roddy Ricch), Circles (Post Malone), Don’t Start Now (Dua Lipa), Everything I Wanted (Billie Eilish), I Can’t Breathe (H.E.R.) a If the World Was Ending (JP Saxe Featuring Julia Michaels).