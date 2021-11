GLOSA: Nový Český slavík se povedl tak napůl

Letošní ročník byl návratový. Anketa byla po čtyřech letech oživena matematikem a společenským reformátorem Karlem Janečkem a jeho týmem. Představila nový systém hlasování, upravila pravidla tak, že pro zesnulé umělce již nelze hlasovat, hiphoperům věnovala vlastní kategorii a měla ambice změnit svou atmosféru. Povedlo se to tak napůl.

V minulých letech bylo ještě před začátkem ceremoniálu jasné, jak výsledky dopadnou (a ony tak dopadly), a proto byl každý skandálek oživením. Letos došlo k zásadním změnám na prvních místech hlavních kategorií, protože Ztracený, Farna ani Mirai nikdy v minulosti nevyhráli. Došlo i k překvapením na příčkách dalších, takže přišla očekávaná změna. Byly tu ale i skandálky.

Každý, kdo začne spojovat český hip-hop s jinými kategoriemi a sní o velkém hudebním bratrství, musí se mít na pozoru. Hiphopový svět je svébytný a někteří jeho zástupci se chovají svérázně, zvláště v mainstreamových médiích. Strhávají na sebe pozornost stůj co stůj. Zažil jsem před lety, jak jistí slovenští hiphopeři rozbili cenu Aurel, pro kterou si přišli, přímo na pódiu před televizními kamerami.

Janečkův tým dal hip-hopu vlastní kategorii a tu vyhrál Řezník. Ten Řezník, kterému bylo hlavním sponzorem soutěže v roce 2013 upřeno prvenství v kategorii Hvězda internetu kvůli vulgarismům. Tentokrát mu nikdo nic neupřel a on se pro cenu do Hudebního divadla Karlín vydal osobně a v masce. Ta je součástí jeho umělecké image a snad i ochrana, protože jeho skladbám leckdo nemusí přijít na chuť a mohl by se moc zlobit.

Ve své řeči se vyznal z nenávisti k české pop music a prozradil, že má těžkosti se žaludkem. Sklidil za to relativní klid v sále, tu a tam nějaké písknutí i tlesknutí, každopádně především pocit, že byť má pravdu v tom, že na české scéně je mnoho talentovaných umělců, měl raději zůstat doma. Jako by ani on nepochopil, na jakou anketu přišel.

Finále večera obstaral Karel Janeček „státotvorným“ proslovem vystavěným z léta hojně užívaných frází. Přitom ponechal ty, jejichž večer to byl, jen v roli dobré společnosti populárních osobností. Mělo to podivnou pachuť a bylo to nepatřičné.