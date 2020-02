Giudi a Mejla z Vypsané fixy spolu vydávají singl a klip Sleeping Boy

„Tato spolupráce vznikla naprosto spontánně. Mejla je můj blízký kamarád a vždy s ním během tvůrčího procesu konzultuji své skladby. Jednou mi pustil svůj rozpracovaný song, hodně mě bavil, proto jsem do něj rovnou zkusila nahrát vokální melodii. Sedělo to skvěle, řekli jsme si, že tuhle skladbu má smysl nahrát a dotáhnout do konce,“ vysvětluje k procesu tvorby nového singlu Giudi.