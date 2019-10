Girlfriend zazní v Praze. Přijede Avril Lavigne

Avril Lavigne vyrazí na turné k desce Head Above Water na jaře 2020 a navštíví Evropu i Asii. Po Praze, Paříži či Berlíně zamíří do Číny a do Japonska. Popová zpěvačka, která se proslavila přímočarými písničkami jako Girlfriend, Complicated a When You’re Gone, už dokončila turné po Americe.

“Na mém turné Head Above Water po Severní Americe jsme prožili ty nejkrásnější chvíle! Nemohu uvěřit, jak rychle to celé uteklo. Vidět každou noc všechny ty vaše tváře a cítit vaši energii bylo přesně to, co jsem potřebovala. Opravdu se mi moc stýskalo po tom být na pódiu a zpívat s vámi, byla jsem opravdu moc šťastná! O to s větším nadšením mohu oznámit, že příští rok bude Head Above Water Tour pokračovat s koncertními zastávkami v Evropě, Japonsku a Číně,“ řekla Avril.