Gipsy.cz v nové písni a klipu o dospělých a dětech

Hudební produkce se ujal sám zpěvák Radek Banga, jenž několik posledních let věnoval mnoho času spolupráci s několika americkými producenty a studii.

„Na natáčení videoklipu mi přišlo úžasné, jak se děti ihned chytily scénáře a od rána do večera podávaly skvělé herecké výkony. Myslím, že to bylo i proto, že pro ně to nebylo jen natáčení, ale skutečná zábava, o které možná neměly ani tušení,“ říká Banga.