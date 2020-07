George R. R. Martin nestihne letos dokončit Vichry zimy

Čekání na šestý díl fantasy ságy Song of Ice and Fire (Píseň ledu a ohně), který se bude jmenovat The Winds of Winter (Vichry zimy), se protáhne. Americký spisovatel George R. R. Martin, autor Hry o trůny, oznámil, že v letošním roce nevyjde, byť to původně plánoval. Od premiéry předešlého dílu nazvaného Tanec s draky přitom uplynulo devět let.