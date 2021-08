Geometrická trikolóra jako pocta republice

Název prezentace Kód geometrie má asociovat kód coby jazyk, kterému rozumí pozemská civilizace. Ovšem slovo kód může znamenat také neznámou šifru, kterou je třeba pochopit a rozklíčovat. To je v podstatě úkolem návštěvníka výstavy. Musí si totiž položit otázku, proč organizátoři postavili vedle sebe, případně proti sobě, dva výtvarníky odlišných generací.

Aby to bylo lépe pochopitelné, je každé patro věnované jednomu z nich. A jako přidaná hodnota malý kabinet, v němž je umístěno dílo Mirvalda (Pocta republice z roku 1968) vedle Kalábova (Pulzující trikolora 721 z roku 2021). Na malé ploše lze vidět, co autory spojuje.

V první řadě je to volba barev. Protože se téma týká státního symbolu, zvolili umělci červenou, modrou a bílou. Mirvaldův olej vypadá jako vizionářská vize. Je totiž složen z mnoha kol tří barev v řadách, jež připomínají kola jedoucích tanků. Obraz vznikl v červenci 1968. Za měsíc se u nás tanky opravdu objevily.

Kaláb pojal svůj akryl na plátně jako elipsovitou vrstevnici v národních barvách. Když se nad tím člověk zamyslí, napadne ho, že by to mohl být Říp z ptačí perspektivy. Proto visí obě práce vedle sebe. Symbolizují dva milníky našeho národa. Na jedné straně mytická hora, na niž přišel praotec Čech, na druhé ponížení, zrada i zmar.

Pokud bychom měli naopak hledat diference mezi tvůrci, byl by to primárně rozdíl v technickém zpracování. Kaláb v sobě nezapře svou graffiti minulost, pracuje se zkratkou a symbolikou. Mirvald přistupuje k abstrakci tradičnějším způsobem. Ohýbá plochu tak, aby působila plasticky a otevírala druhé třetí plány. Co výtvarníky charakterizuje, je jejich vůle pochopit a přetransformovat geometrický kód tak, aby ho mohl vnímat i laický milovník umění.