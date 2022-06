Funkoví Lettuce nahráli desku s Bootsy Collinsem a míří do ČR

Bootsy Collins je ikonou americké hudební scény. Od šedesátých let minulého století hrál skoro na všech albech kultovních sestav Funkadelic a Parliament a mimo jiné natočil basu do hitu Get Up (l Feel Like Being a) Sex Machine Jamese Browna. V roce 2017 vydal vynikající sólo desku World Wide Funk, kde hostují Stanley Clarke a Victor Wooten.