Fotografické rekviem za pražské squaty

Fotografie dobře evokují ducha jednotlivých squatů, k čemuž napomáhají i otisknuté plakáty na koncerty a další akce ukazující šíří záběru, nebo vyzývající k záchraně toho kterého prostoru. Našedlé neostré záběry mohou v době ostrých digitálních snímků působit amatérsky, ale dobře dokumentují ducha do it yourself, udělat si sám a zachytit sám s prostředky, které jsou k dispozici. Naopak to přispívá k autentičnosti knihy. Škoda jen, že fotografie nemají popisky, ne že by bylo nutné vědět, kdo je na každém snímku, ale aspoň jakou akci z jaké doby zachycuje. Už tak výjimečná kniha by pak měla větší dokumentární hodnotu.