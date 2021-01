Fotograf Roman Vondrouš: Mám možnost fotit celosvětové téma

Ne, já vždycky rád mapoval i dění na předměstích. Takže asi týden mě zajímalo, co se děje v centru města, a pak jsem začal zachycovat koronavirové dění v periferních oblastech. Zajímavé fotografie vznikly na sídlištích Jižní Město, Ďáblice nebo Černý Most. Na výstavě je dvacet pět snímků z ulic města a osmnáct portrétů cestujících z metra.

Lidi kolem koukali a vypadalo to, jako bych ji chtěl pomalu napadnout. Nakonec to skončilo příjezdem policistů. Ti vše sepsali a ptali se, proč jsem dámu fotil. Když zjistili, že to je v rámci projektu pro agenturu, vše uzavřeli. Fotku mám, ale nepoužiji ji, protože jednak není z těch nejlepších a také ctím pravidlo, že nepublikuji takové snímky, kdy to fotografované osobě vadí.