Fotograf a kurátor Vladimír Birgus: Chtěli jsme vytvořit chronologii

Pracovalo se nám výborně. Známe se totiž velmi dlouho. Mnoho let jsme spolu učili na FAMU a spolupracovali na různých projektech. Předem jsme si rozdělili zpracovávaná období. Pavel mapoval roky 1839 až 1918, já následujících sto let. Ale texty i výběry fotografií prošly naší vzájemnou konzultací.

Asi období posledních dvaceti let, které ještě nebylo podrobněji zpracováno a od něhož ještě neexistuje potřebný odstup. V knize to na první pohled vypadá neproporčně, protože zabírá sto pět stran, více než chronologie celého období 1839–1918. Ovšem právě v uplynulých dvou dekádách se toho v naší fotografii stalo více než kdykoli předtím. Otevření hranic maximálně rozšířilo počet našich výstav ve světě.

Já podobné chronologie připravil třeba už do knihy Česká fotografická avantgarda 1918– 1948, která vyšla nejenom v pražském nakladatelství Kant, ale vydala ji i jedna z nejlepších vysokých škol světa The Massachusetts Institute of Technology v americké Cambridgi, nebo do publikace Česká fotografie 20. století. Ale žádná z nich nebyla tak podrobná a nezahrnovala tak rozsáhlé období.