Foreigner. Hitmakeři z osmdesátek přijedou 12. června

Kapela Foreigner proslula především hitem I Want To Know What Love Is. Ke známějším písničkám patří třeba ještě Waiting For A Girl Like You, Juke Box Hero, Cold As Ice nebo Hot Blooded.

Foreigner oficiálně debutovali v roce 1976 s hity Feels Like The First Time a Cold As Ice nebo Long, Long Way From Home a brzy poté vydali další album Double Vision. Až páté album Agent Provocateur přineslo zásadní skladbu I Want To Know What Love Is.