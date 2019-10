Filmové premiéry: Tiché doteky, Joker, Parazit či Dokážeš udržet tajemství?

Dospívající dívka se snaží vymanit z náruče fanatické komunity ve filmu Tiché doteky. Po vítězství na festivalu v Benátkách jde do kin film Joker. Canneský festival zase vyhrál jihokorejský Parazit. A do třetice z festivalů: Narušitel systému dostal Stříbrného medvěda na Berlinale. Další setkání s ovečkou Shaun ve filmu má podtitul Farmageddon a je to sci-fi. Štáb dokumentaristy Romana Vávry sledoval poslední dva roky život Jiřího Bělohlávka ve snímku s podtitulem Když já tak rád diriguju...O tom, že v lásce se nic neutají, je romantická komedie Dokážeš udržet tajemství?