Filmové premiéry: Jiří Trnka: Nalezený přítel, Výjimeční, Last Christmas či Valhalla: Říše bohů

Dokument je vyprávěn pohledem režiséra, který pátrá po osudu Jiřího Trnky, autora filmů, které viděl jako malý ve Francii. Při svých cestách do Československa se později seznámil s Terezou Brdečkovou a společně se snaží nalézt odpověď na otázku, kdo byl Jiří Trnka. K dokumentu jsou připojeny Trnkovy krátké filmy Pérák a SS a Ruka.

Bruno vede spolek, který se stará o pacienty, trpící autismem i dalšími psychiatrickými nemocemi v těžkém stadiu, pro které je žádné oficiální zařízení není ochotno přijmout. Jeho kamarád Malik zase vychovává z teenagerů z nejslabších sociálních vrstev jejich ošetřovatele. A dělají to oba s nakažlivou vervou a láskou...

Kate je zoufalka, která okázale kašle na všechno a na všechny a životem proplouvá cestou nejmenšího odporu. Pak ale potká trochu záhadného mladíka Toma, který se jí čím dál víc začne plést do cesty a do života. A i když je Kate odhodlaná pokračovat ve svém dosavadním stylu života, vlivem tohohle kluka, vánoční atmosféry a magického Londýna začne její předčasně okoralé srdce velmi rychle tát.

Trailer k filmu Last Christmas

Last Christmas, USA/ VB 2019, vánoční komedie, 103 min., režie: Paul Feig, hrají: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompsonová, Michelle Yeoh a další

Do Valhalle přicházejí za doprovodu valkýr padlí bojovníci. Odin, Thor, Loki a další bohové z Valhally se musí postavit svému osudu a odvrátit Ragnarok, zánik svůj i celého světa. Ze zajetí se totiž osvobodil obrovský vlk Fenrir a bohům hrozí úplně poslední bitva s divokými obry. Svou roli v jejich boji sehrají i dvě děti, které si přivedl Thor jako své sluhy.

Naïmě je 16 let a letos v létě se bude rozhodovat, co chce od života. Když se objeví její o pár let starší sestřenice Sofie s úžasným tělem a nebezpečně svůdným životním stylem, Naïma se vrhá vstříc létu plnému setkání v kulisách sluncem zalité francouzské Riviéry.