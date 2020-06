Filmové premiéry: Bourák, To musí být nebe, Na krev a Psí láska

Láďa řečený Bourák žije ve fiktivním severočeském Šlukdorfu, je to lempl, který se hrabe v autech, kašle na chátrající dům, ženu i dceru a se svou milenkou jezdí do Děčína i Ústí trsat rock, což je nejspíš to jediné, co mu jde. Miluje stará americká auta z padesátých let a Elvise Presleyho. Druhá hlavní postava je místní mafián, přezdívaný Bingo, který poté, co mu město zatrhne v jeho podniku hrací automaty, postupně zešílí a začne konat neuvěřitelné činy.