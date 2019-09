Film Bídníci kandidující na Oskara zahájí festival Be2Can

Se svým celovečerním debutem se obrátil na prezidenta Emmanuela Macrona s cílem politicky řešit problém na předměstích velkých francouzských měst. „Můj film je velmi osobní, je to můj život, mé zkušenosti, zkušenosti mých blízkých… Během pěti let jsem natočil téměř vše, co se zde odehrálo. Točil jsem především policisty, jakmile se zde objevili, vzal jsem kameru a točil, až jsem zachytil i skutečná pochybení. Byl jsem takový copwatch. Bydlím stále v této čtvrti, je to můj život, rád zde točím. Je to můj plac.“