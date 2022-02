Filip Šír: Voskovec a Werich reagovali na útok na Heydricha hned

Byla zacílena mimo jiné na dobu válečného vysílání Voskovce, Wericha a ostatních do Evropy. Předtím jsme se soustředili na krajany, kteří se vypracovali mezi významné prodejce hudebních nástrojů či hudebnin, nahrávali v New Yorku na fonografické válečky nebo v Chicagu na gramofonové desky. Díky studiu archivů a institucí jsme už věděli lépe, kam se obrátit.

Když jsme studovali scénáře, zjistili jsme, že se o něm ostře vyjadřují už na podzim 1941, ale i později. A považuji za zcela raritní, že ani ne den poté, co ho vojáci v jeho mercedesu v Praze zranili, na gramofonové desce nahrané v USA Voskovec a Werich o atentátu mluví. Není to ve scénáři toho vysílání, jmenuje se Francouzští rukojmí a popisuje, jak Němci zabili francouzské civilisty a reakce Francouzů je zaskočila.

Druhý den tisíce lidí na to místo nosily květiny. Na začátku je jejich čtyřicetivteřinová pasáž o tom, že ubohý der Henker, tedy kat Heydrich, krvácí. Tu informaci museli získat takřka okamžitě a měli štěstí, že za několik desítek hodin měli nahrávací frekvenci. Nevím o tom, že by existoval podobně aktuální komentář antifašistické strany ve zvukové podobě.

V březnu 1940 uvedli v divadle Play House v Clevelandu hru Těžká Barbora, Heavy Barbara. S překladem do angličtiny jim pomáhal kamarád Tony Kraber. Stalo se tak ale bez účasti Jaroslava Ježka, s novými americkými texty. Byl to zhruba čtrnáctitýdenní úspěch s alternacemi amerických herců a hereček.

Od jara roku 1941 posílali ještě z Clevelandu do BBC v Londýně desky s krátkými vystoupeními. Musíme si uvědomit, že Spojené státy v tu chvíli ještě nebyly ve válce. Po uvedení hry Osel a stín – The Ass and the Shadow – se vypravili do Hollywoodu, odkud také posílali do BBC desky se svými humoristickými skeči.