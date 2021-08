Festivalový víkend. Brod 1995, Hrady CZ, Mnichovické Rockování, Valník či Magmafest

Arakain s Lucií Bílou, No Name či Petr Kolář, dvě scény, after party, stanové městečko, voda i parkování zdarma. To vše bude k dispozici na festivalu Mnichovické Rockování, který se odehraje rovněž v sobotu od 12 hodin v areálu Halašák v Mnichovicích u Prahy.