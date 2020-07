Festival pro židovskou čtvrť spojuje hudbu, film a divadlo

„Rozhodli jsme se ale nakonec to nevzdat a využít všechny dostupné možnosti. Sice jsme museli některá nejznámější jména posunout až na příští ročník, ale i tak si myslíme, že nabízený program nezaostává za předchozími roky a má co nabídnout. Nabídka filmové scény opět vydá za samostatný filmový festival, v hudbě máme i tentokrát velmi široký žánrový záběr a tradičně mnoho jmen, o kterých se mluvit spíš teprve bude, a ani při zkráceném programu jsme nezapomněli na příznivce literatury, divadla či výtvarného umění.“

Hudební část letos obstarají Květy, Mucha, Palma, Makak Akustikus, Evolet, Slut, První hoře, ZVA 12–28 Band, Past, Dingo, Phoenix Quartet, MarZ, I Love You Honey Bunny, Branko’s Bridge, On The Roof, Ciśnienie. Zahrají také 20 000 židů pod mořem, Povodí Ohře nebo čerstvá držitelka ceny Anděl Beata Hlavenková se svou Kapelou snů.