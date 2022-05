Festival Benátská! cílí i na mladé. Vystoupí Michal Horák, Jakub Děkan, Lipo a další

Michal Horák na festivalu zahraje v rámci pátečního programu. „Benátská! bude určitě super, je to jedna z největších akcí našeho koncertního léta, tudíž už tam nejspíš kromě houslisty Adama naklušu i s celou kapelou. Neskromně myslím, že je nač se těšit,“ říká písničkář.

Podobně to vidí i Jakub Děkan. „Dva roky se v podstatě nemohlo koncertovat, festivaly se rušily, nebylo tolik prostoru potkat se s našimi fanoušky. Letos se konečně situace vrací do normálu, proto na Benátské očekávám úžasnou atmosféru,“ těší se.

Prostor pro mladé talenty je už festivalovou tradicí. „Jsme největší festival mainstreamové hudby u nás, mezi návštěvníky je i spousta mladých lidí. Proto je již několik let program na jedné ze scén, letos je to velký Stan Rádia Impuls, určen právě jim. I proto, že mladé hvězdy mají právě v Liberci silnou základnu. Mám radost, že stále vzrůstající zájem mladých o náš festival svědčí o tom, že se nám to snad daří,“ vysvětluje spolumajitel festivalu a frontman skupiny Doctor P. P. Petr Pečený.