Fárá i Vašut. Humoristický ostravský seriál sKORO NA mizině pokračuje

Seriál pokračuje ve svérázném humoru a využívá jadrný slovník nevhodný pro děti. Trochu si zahrál i režisér Vladimír Skórka, a to postavu štajgra, ale do finálního střihu se tato scéna nakonec nedostala. „Nechtěl jsem svým výkonem zastínit takové herecké legendy, jakými jsou Jirka Langmajer a Petr Kolečko,” uvedl Skórka.

„Zhubnul jsem díky keto dietě 20 kilo za dva měsíce. Jsem od přírody líný člověk, a ta dieta je nastavená tak, že se u toho nemusí moc hýbat a stejně to přináší výsledky. Důvody ke zhubnutí byly tři. Chtěl jsem vypadat na svatbě co nejlépe. V dubnu se budu ženit a říkal jsem si, že můžu aspoň trošku vypadat jako člověk, který netráví podstatnou dávku svého volného času hraním na kompu. Další důvod bylo oblečení. Už mě nebavilo kupovat si pořád větší a větší kalhoty a košile, a protože jsem měl spoustu hadrů, které jsem kvůli tloušťce nemohl nosit, zdálo se to jako nejekonomičtější varianta. Ten třetí je kvůli děckám. Až je budu mít, tak jim nechci jít špatným příkladem, a asi je moc nepřesvědčím, aby nejedli příliš sladké a stravovali se zdravě, když budu mít sám 30 kilo nadváhu,” uvedl Robin.