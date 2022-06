Fall Out Boy ohnivě zazářili poprvé v Česku, na Rock for People

Čtyřčlenná skupina působící na scéně už více než dvě desítky let zahrála fanouškům prakticky všechny své hity počínaje rockovějšími písněmi z prvního úspěšného alba From Under The Cork Tree z roku 2005 až po ty tanečnější, určené spíše mladší generaci. Ale i ty skupina pojala na pátečním koncertě spíše v rockovém stylu.

Ta nevynechala své první hity, například Sugar, We’re Goin‘ Down, This Ain’t Scene, It’s an Arm Race a Thnks fr th Mmrs, velký úspěch měla i s novějšími písněmi Immortals, Uma Thurman a především s pro počítačové hráče známou My Songs Know What You Did in the Dark. V rámci přídavku pak nejvíc zabodovala Centuries.