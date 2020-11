Ester Geislerová a Johana Ožvold o seriálu Terapie sdílením: Převládá komediální žánr

Původně jsem zamýšlela esemesky složit v dialogy, což bylo zajímavé jako výtvarný koncept, kdy si dáte všechny ty esemeskové výkřiky do tmy od různých lidí z celé republiky dohromady a poskládáte je do srozumitelnějších rozhovorů. To však nedrželo jako celek a bylo potřeba vymyslet pevnou dramaturgickou kostru vhodnější pro televizní podobu. A tam jsem měla štěstí na Karla a Johanu.