Eric Clapton v Praze pravděpodobně nezahraje, odmítá očkovací certifikáty

Legendární britský zpěvák a kytarista u nás hraje poměrně vzácně. Kritika ho řadí mezi nejlepší kytaristy všech dob, třikrát vstoupil do rock'n'rollové síně slávy (jako sólista a člen skupin The Yardbirds a Cream) a na kontě má 18 cen Grammy. Mezi jeho nejslavnější skladby patří Layla, Tears In Heaven, Wonderful Tonight, Sunshine of Your Love či Crossroads.