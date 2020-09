Eric Clapton, Jeff Beck, Sheryl Crow či Buddy Guy na Crossroads

Clapton se během koncertů připojuje ke svým přátelům a obvykle dojde i na největší hity jako Layla nebo Wonderful Tonight. Poctu zesnulému Georgi Harrisonovi složil kytarista svou covervezí skladby While My Guitar Gently Weeps s Peterem Framptonem.

Crossroads přinášejí řadu nečekaných spojení. Například Bonnie Raitt, James Burton, Robert Cray a Jeff Beck hrají Caroline No od The Beach Boys, Píseň I Wanna Be Your Dog předvedli Doyle Bramhall II, Susan Tedeschi, Derek Trucks, Jim Keltner a herec Bill Murray a píseň Cognac Buddy Guy a Johnny Lang. Princův megahit Purple Rain si zkusil sám Clapton.