Eliška Balzerová v dopise vyzývá prezidenta ke slušnosti

„Byla jsem také přítomná na slavnostním večeru mezi – vašimi slovy – ,snobskou sebrankou‘. S radostí a hrdá na práci kolegů jsem předávala hlavní cenu pro nejlepšího herce Ivanu Trojanovi za film Šarlatán. My, ve vašich očích šašci a klauni, jsme od nepaměti měli za úkol nastavovat mocným zrcadlo. Udělám to dnes i já. Prý vás pobouřila a k nevybíravému výroku přiměla fotografie kouřících kolegyň a kolegů bez roušek. Tak pro pořádek: bylo to místo mimo budovu, k tomuto účelu určené. A ruku na srdce – kolikrát jste vy kouřil na místech zcela nevhodných a dával jste si přinášet „popelníček“, kdykoli a kdekoli se Vám zlíbilo, i k nelibosti ostatních,“ napsala Balzerová.