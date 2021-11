Edita Randová o festivalu Tóny nad městy: Letos budu zpívat častěji než v minulosti

To, že je stále ještě možné pořádat festival na úžasných místech různých měst v České republice. S tím nápadem jsme přišli před dvaceti lety a chtěli jsme, aby se ho zúčastnily i světové hvězdy.

Není totiž mnohdy v silách malých měst pozvat si zahraniční umělce. A protože z devadesáti procent vystupuji na zahraničních festivalech i koncertech a potkávám tam skvělé zpěváky a hudebníky, rozhodla jsem se některé zvát do České republiky. Vždy se na jejich koncerty pokusím sehnat i peníze, aby si je menší města mohla dovolit.

Vystupovala jsem v Mexiku a tam mi jeden dirigent navrhl, že bychom při příležitosti výročí nezávislosti Mexika mohli přivést nějaký orchestr do Čech. I když jsem to zprvu nebrala moc vážně, protože v povaze Mexičanů je květnatě hovořit i plánovat, šla jsem v Praze za mexickým velvyslancem Bernalem a požádala ho o pomoc po stránce organizační i ekonomické.

Slovo dalo slovo, pomalu jsme jednali dál a nakonec to vyšlo. Ve spolupráci s mexickou ambasádou jsme na festival přivezli mexický orchestr a dirigenta.

Už 10. listopadu má do Děčína přijet polské duo Teresa Kaban a Henryk Blazej. Před pár dny jsme je ale upozornili, aby sledovali pandemickou situaci, protože reálně hrozí, že by se vzhledem ke stoupajícímu počtu nakažených mohly zavřít hranice. Kdyby se, nedej bože, něco takového stalo, budu tam muset vystoupit já.

Další koncert by se měl uskutečnit 9. listopadu od 17 hodin na radnici v Nuslích v Praze. Vystoupím na něm s klavíristou Stanislavem Boguniou. Den poté by se měl odehrát zmiňovaný koncert v Městském divadle v Děčíně. Pevně věřím, že se festival uskuteční celý, potrvá do 24. listopadu.