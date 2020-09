Dvořákova Praha věnovala Beethovenovu mši Menzelovi

Missa solemnis D dur, opus 123, je dílem letos jubilujícího vídeňského génia, jehož Antonín Dvořák mimořádně ctil. Provedení tohoto monumentálního díla vyvolávalo velkou zvědavost. Autentické, nebo spíše komorní pojetí, datované svým obsazením někam do dvacátých let 19. století, mohlo být jak vzrušením, tak i zklamáním, zvláště pro obecenstvo zvyklé na velký symfonický zvuk. V tomto případě bychom mohli spíše hovořit o překvapení. Takto zřejmě zazněla Beethovenova mše poprvé v rámci liturgie v roce 1830. Bylo to tři roky po skladatelově smrti ve varnsdorfském kostele svatých Petra a Pavla.