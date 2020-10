Dokumentaristka Petra Nesvačilová: V aktivitě Ztohoven je obrovský humor

Před čtyřmi lety jsem dotočila svůj první celovečerní film o Berdychově gangu Zákon Helena a potkala jsem se se svým spolužákem z gymplu, který je členem Ztohoven. Zašli jsme na kávu do Paralelní Polis a vešel tam Roman Týc. Zapovídali jsme se a Roman mi nabídl, jestli bych s nimi nenatočila kauzu červených trenýrek na Hradě. Natáčení začalo v době porcování medvěda, tedy rozstříhání prezidentské standarty, a pokračovalo do roku 2017, kdy padl poslední soudní verdikt.

Celý soudní proces jsem s kluky absolvovala a hrozně ho prožívala i kvůli nařčení státní zástupkyně, že jsou teroristi. Ty rozsudky byly neadekvátní. Přesně jako se současný prezident projevil již kdysi u opoziční smlouvy, je to člověk hájící jen své vlastní zájmy. A čím dál více to potvrzuje. A to nemluvím o tom, jak se chová v dnešních dnech. Je to smutné.