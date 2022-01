Dobro zase zvítězí. Ve světové premiéře nového muzikálu

Příběh se bude odehrávat ve dvou rovinách. V jedné, „lidské“ je Daisy na prahu dospívání. Miluje pohádky, jejich srozumitelnost, šťastné konce. Věří, že to podobně může fungovat i v opravdovém životě. Setkává se ale s nepochopením, znejistěním… Když se podívá do zrcadla, neví, koho vlastně vidí. „Kdo je ta dívka v zrcadle?” táže se hrdinka a odpovědi hledá s pomocí vetešníka. Druhou rovinu, jak už to v takových příbězích bývá, tvoří svět pohádkový. Královna, Sněhurčina macecha, má už dost všech šťastných konců. Chce, aby se pohádky řídily jejími zvrácenými představami. Pomocí zlého Vlka a děsivého Rampelníka trápí celou pohádkovou říši a pomalu nad ní získává vládu. Naštěstí je zde ale nenápadný princ Florián, kterému záleží jak na osudu pohádkového světa, tak na životě jeho kamarádky z dětství Sněhurky. Vydává se proto hledat pomoc do lidské říše, a jak to má v pohádce být, nakonec se mu to podaří.