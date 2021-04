Do StarDance míří Babčáková, Cina i farářka Kopecká

Simona Babčáková, Pavel Trávníček, Zdeněk Godla, Jan Cina, Marika Šoposká, Tereza Černochová, Mirai Navrátil, Martina Viktorie Kopecká, tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a krasobruslař Tomáš Verner, to je seznam nových účastníků StarDance.

„Když jsme se při posledním finále loučili s diváky a vyhlásili roční pauzu, nečekali jsme, v jak složité době budeme vstupovat do jedenácté řady. Nyní existuje hned několik scénářů, jak bude nový ročník probíhat. Sledujeme situaci i v zahraničí, například na BBC se soutěž konala loňský podzim bez diváků, změny se týkaly moderace i poroty. My stále ale doufáme v živé publikum, budeme ale pečlivě postupovat podle platných bezpečnostních opatření. Co ale mohu slíbit, že se opět budeme snažit o neopakovatelnou atmosféru, jakou oplývá každý ročník,“ řekl generální ředitel České televize Petr Dvořák.