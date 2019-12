Do Red Hot Chili Peppers se vrací původní kytarista a chystají koncerty

Frusciantova minulost ve skupině je dost složitá. Do Red Hot Chili Peppers vstoupil už v roce 1988, kdy patřili do amerického undergroundu. Nahrával s nimi desky Mother’s Milk a Blood Sugar Sex Magik. Následná sláva a šílenství kolem kapely skončily tím, že odešel. V roce 1999 se ale vrátil a vydali spolu alba Californication, By the Way a Stadium Arcadium. Pak v roce 2009 zase odešel a vystřídal ho Josh Klinghoffer, který s nimi už předtím jezdil na turné.