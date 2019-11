Do Prahy vrací metalové legendy Queensrÿche, Voivod a Gwar

Americká metalová skupina Queensrÿche, která hraje skoro čtyřicet let, vystoupí ve středu v pražském Rock Café v rámci turné k letošnímu albu The Verdict. Koncert se koná v rámci série Rock For People Concerts. Ta nabídne i vystoupení Gwar a Voivod, které zahrají 9. prosince v MeetFactory a o den později ve Zlíně.